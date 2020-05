Bari, ricevute 1000 mascherine dalla Plastic Adavanced di Bergamo con sede a Modugno

BARI - Questa mattina il sindaco Antonio Decaro ha ricevuto a Palazzo di Città Nicola Giacomazzo della società Plastik Adavanced di Bergamo che ha consegnato 1000 maschere facciali realizzate nel proprio stabilimento di Modugno. L’azienda, infatti, nella fase acuta della pandemia è stata particolarmente impegnata nella produzione dei dispositivi monouso per le esigenze della provincia di Bergamo."Oggi le nostre mascherine tricolore - ha detto il presidente della società Gianangelo Cattaneo, le vogliamo mettere a disposizione della città di Bari in segno di solidarietà tra Nord e Sud"."Questo gesto per noi ha un grande valore simbolico perché rafforza il legame che unisce le città di Bari e bergamo e le rispettive popolazioni - ha spiegato Decaro -. In questo momento è fondamentale non far calare l’attenzione sui rischi a cui siamo ancora esposti e sui comportamenti di responsabilità individuale che ci possono proteggere dal virus. Ricevere queste mascherine, dispositivo in grado di tutelarci dal contagio significa richiamare ancora una volta tutti i cittadini ad adottare comportamenti responsabili e a non abbandonarsi all’idea che tutto sia passato. Questo auspicio vale per Bari, per Bergamo e per tutti i comuni d’Italia”.