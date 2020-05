Happy Casa Brindisi: i tifosi rinunciano ai rimborsi per le partite non disputate per il Covid-19

(Happy Casa Brindisi Fb)

I tifosi dell’Happy Casa Brindisi in A/1 di basket maschile hanno rinunciato al rimborso dei biglietti e degli abbonamenti per le partite non disputate in seguito al definitivo stop del torneo per il Covid 19. I rappresentanti della Curva Sud e del Club New Generation Brindisi hanno dichiarato:”In un momento così delicato è opportuno essere vicini ad una società che con tanti sforzi continua a rispettare gli impegni”. I soldi risparmiati saranno utili per costruire il nuovo Palazzetto dello Sport che dovrebbe essere pronto nel 2021, e potrebbe chiamarsi New Arena.Confermati per la prossima stagione il tecnico Francesco Vitucci, il general manager Tullio Marino e il giocatore americano Darius Thompson. Il prossimo campionato di A/1 di basket maschile inizierà il 27 Settembe e sarà composto da18 squadre. L’Happy Casa Brindisi cercherà di essere una delle grandi protagoniste in positivo di questo torneo.