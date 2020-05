Calcio: il Foggia festeggia 100 anni

di FRANCESCO LOIACONO - Il Foggia festeggia 100 anni di storia. Fu fondato il 12 Maggio 1920. Cuore Rossoneri un gruppo di tifosi del Foggia il 12 Maggio alle 18 suonerà in modo virtuale il suo inno nello Stadio “Pino Zaccheria” di Foggia. Presto sarà presentata la maglia celebrativa del Centenario. Quando terminerà l’emergenza Coronavirus si disputerà allo Stadio “Pino Zaccheria” una partita di calcio tra le vecchie glorie della squadra pugliese sulla cui panchina si alterneranno Zdenek Zeman e Delio Rossi, e una rappresentativa di attori e cantanti.





Nelle vecchie glorie del Foggia dovrebbero giocare tra gli altri, calciatori importanti della storia del Foggia tra cui Beppe Signori Igor Shalimov e Giovanni Pirazzini. Il Foggia fu promosso per la prima volta in Serie A nel 1963/64 con il tecnico Oronzo Pugliese. Retrocesse in B nel 1967. Nel 1969/70 i pugliesi ritornarono in A con l’allenatore Tommaso Maestrelli, molto noto per aver vinto lo scudetto con la Lazio nel 1974. Ma nel 1970/71 i dauni retrocessero in B. Nel 1972/73 una nuova promozione in A con il tecnico Lauro Toneatto. Però nel 1973/74 il ritorno in B. Nel 1975/76 il Foggia risalì nella massima serie con in panchina Roberto Balestri.





L’avventura in A durò poco, nel 1977/78 retrocesse in B. Il Foggia ritornò in Serie A nel 1991 con Zdenek Zeman, dopo due campionati retrocesse in B. Il resto è storia recente con diverse retrocessioni in C il ritorno in B nel 2016 /17 col tecnico Giovanni Stroppa, la retrocessione in C, il fallimento e la ripartenza dalla Serie D, il torneo dove il Foggia ha giocato fino a Marzo, quando c’è stata la sospensione per il Covid 19.