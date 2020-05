Calcio: il Lecce gestirà per 10 anni il Via del Mare

Lo Stadio “Ettore Giardiniero-Via del Mare” di Lecce è stato concesso in gestione per dieci anni al Lecce. Lo ha deciso la Giunta Comunale. Il Sindaco di Lecce Carlo Salvemini ha dichiarato:”Il Lecce ha fatto giungere al Comune una proposta di concessione importante dal punto di vista economico. Il Comune si libera in tal modo di costi non sostenibili di manutenzioni, dandone così facoltà di uso al Lecce”. Nello Stadio potrebbero anche svolgersi avvenimenti che non riguardano il calcio ma che sono importanti per rientrare negli onerosi costi previsti per la manutenzione.Questo accordo tra il Lecce e la Giunta Comunale è stato raggiunto dopo una trattativa che è andata avanti per diversi mesi. Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha inoltre raggiunto l’accordo con la società Viva Market per organizzare nello Stadio di Lecce eventuali concerti o eventi di altro genere. Il calciatore del Lecce Ivan Dell’Orco è stato operato per l’ernia, da definire i tempi di recupero. Da decidere la data in cui il Lecce riprenderà in modo individuale gli allenamenti, in vista della ripresa con tutta la rosa di calciatori al completo, che dovrebbe avvenire il 18 Maggio.