Pescara, vice presidente Bankowski positivo al Coronavirus

(Rete 8 - Pescara)

In Serie B il vice presidente del Pescara Gabriele Bankowski è risultato positivo al Covid 19. Sta bene, è asintomatico. Resterà in quarantena a casa per quattordici giorni. Il Campionato di B è sospeso da Marzo per l’emergenza Coronavirus.I calciatori del Pescara sarebbero favorevoli a riprendere il torneo. Però sarà importante sapere se le società che partecipano a questo campionato riusciranno a sostenere le spese necessarie per rispettare le rigide norme previste dal protocollo sanitario che il Governo sottoporrà presto con modifiche alla Federcalcio.Se questo avverrà in tempi brevi, il Pescara potrà riprendere gli allenamenti prima in modo individuale, e poi in gruppi di calciatori separati tra loro in orari diversi. Il Campionato di B, se gli sviluppi dell’emergenza Coronavirus lo permetteranno, nel caso in cui i contagi dovessero diminuire in modo notevole, potrebbe riprendere a Giugno. Altrimenti sarà annullato.