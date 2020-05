Consiglio regionale, FdI: "No taglio risorse, aiuti ai settori in crisi e agli operatori sanitari"

BARI - Gli emendamenti presentati dai consiglieri regionali. “Oggi, lunedì 4 maggio, si torna in Consiglio regionale. Fratelli d’Italia prende un impegno con tutti i pugliesi. Anzi 3: 1) Categorico NO al taglio delle risorse sotto qualsiasi forma; 2) Utilizzo delle ingenti risorse di Bilancio autonomo regionale immediatamente a favore dei cosiddetti lavoratori stagionali, alle imprese del comparto turistico-ricettivo-ricevimenti-eventi, agli esercenti di imprese, arti e professioni e degli studenti fuori sede per il fitto alloggio. Attraverso bonus, contributi una tantum a fondo perduto; 3) Soldi agli operatori sanitari a valere sul fondo nazionale. Sono questi in sintesi gli emendamenti che presenteremo oggi in Consiglio regionale. Non c’è più tempo da perdere, i pugliesi hanno bisogno di risposte concrete ed immediate”.