Capitolo 21: il ritorno della band con il nuovo singolo 'Insieme non fa male'

MILANO - Tornano sulla scena il duo fiorentino Capitolo21 con il nuovo singolo “Insieme non fa male” (ed. Materiali Musicali Riserva Sonora, Latlantide), prodotto da Dimitri Papa-Beard De Pari, già in radio, nei digital store e nelle principali classifiche indipendenti radiofoniche.



La canzone nasce dall’idea di Marcello Stride di descrivere in maniera molto semplice e diretta la bellezza di una storia d’amore vissuta per una sera in uno dei posti più magici di Firenze, il Piazzale Michelangelo.









Ciao Mattia, ciao Marcello. -Insieme non fa male- cosa rappresenta per voi?

Ciao, "Insieme non fa male" rappresenta tanto. Ogni canzone che esce porta con sé storie e aneddoti. Sono piccoli tasselli che piano piano aiutano a farsi conoscere un po’ meglio dalla gente. Sicuramente "Insieme non fa male" è la canzone a cui siamo maggiormente legati perché è stata quella più complessa da produrre ma che alla fine ci ha dato grande soddisfazione. Siamo molto contenti del risultato, speriamo piaccia!





Come nasce l’idea del brano e del videoclip?

Abbiamo iniziato a scrivere "Insieme non fa male" nel 2019. Stavamo registrando in studio “Tempo” e nel tempo di una pausa iniziammo a discutere di come provare a citare Firenze in una nostra canzone, visto che oggi vanno parecchio di moda gli elogi alle città, soprattutto le più “famose” come Milano, Roma e Bologna. Da li è partito tutto. Il videoclip è nato anch’esso in maniera completamente spontanea. Ci è bastato ascoltare con attenzione la canzone insieme a Tommaso Puccioni, il regista del video, per capire come dovevamo muoverci. E’ stata sicuramente una delle esperienze più belle ed intense di sempre per noi. Girare per le strade di Firenze in piena notte è stato un po come vivere un lato nascosto della nostra città. Un’esperienza incredibile, sia per l’ambiente che ci circondava sia per il rapporto che si era creato con la squadra.





I vostri brani, devo dire tutti di ottima qualità, hanno una linea comune? Chi partecipa alle vostre produzioni?

Difficile rispondere. Sicuramente una linea comune è il nostro modo di lavorare, partendo dall’idea fino ad arrivare alla chiusura del brano. Per il resto ogni canzone prende la propria forma. Quando scrivi una canzone devi lasciarti trasportare dal mood. Una volta capita la linea da seguire è come se ogni singola nota e suono si costruisse in modo naturale. Sicuramente il nostro produttore, Dimitri Papa-Beard De Pari, è colui che meglio di chiunque altro riesce a capirci. Senza di lui sarebbe stato tutto sempre difficile. Ci ha supportato sempre, anche nei momenti più difficili e con lui abbiamo sempre adottato una filosofia molto semplice: testa bassa e pedalare.









Mattia: 3 aggettivi per descrivere Marcello Pignolo, Estroverso, Iperattivo

Marcello: 3 aggettivi per descrivere Mattia Indulgente, Riconoscente, Pigro





Ottimi numeri sia su spotify che su Youtube. State preparando qualcosa di nuovo?

Stiamo preparando molte cose in realtà. Siamo veramente impazienti di poter dare ancora di più. Purtroppo la situazione che il Covid-19 ha portato con se non ci ha aiutato per niente, quindi ci saranno molti ritardi ma piano piano riprenderemo il lavoro al 100%. Ci sarà da divertirsi pero!





Proverete o avete mai provato a partecipare al Festival di Sanremo?

Si abbiamo provato a partecipare al Festival poco tempo fa. Nel 2019 e proprio con “Insieme non fa male”. Purtroppo non è andata bene ma non perdiamo la fiducia. Uno dei nostri obbiettivi è sicuramente quello di arrivare all’Ariston un giorno. Chissà, vedremo.