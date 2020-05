C’è il via libera della Soprintendenza: San Siro può essere abbattuto

- San Siro può essere abbattuto. È quello che ha stabilito la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia in risposta alla giunta di Beppe Sala, interessata a capire se San Siro avesse un qualche valore architettonico.Per la Sopraintendenza culturale di Milano, la Scala del calcio non è d’interesse culturale perché ciò che resta dello stadio originario è una minima parte rispetto agli interventi di ristrutturazione e ammodernamento effettuati.Dunque lo stadio Giuseppe Meazza sembra essere destinato all’abbattimento anche se il sindaco Sala ha dichiarato che una curva e una parte di tribuna saranno conservate in onore della storia gloriosa che Inter e Milan hanno scritto in quel teatro. Sarà possibile, quindi, realizzare il progetto che le due società calcistiche milanesi hanno presentato per la costruzione di un nuovo stadio.L’area che adesso ospita San Siro, invece, vedrà sorgere un centro sportivo aperto al pubblico, un albergo e un centro commerciale.