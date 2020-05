Lega Nazionale Dilettanti: si è riunito il consiglio direttivo per importanti decisioni

Si è riunito ieri in video conferenza il Consiglio Direttivo della LND, la Lega Nazionale Dilettanti. Sono state prese importanti decisioni. Saranno proposte al Consiglio Federale le promozioni in C delle 9 squadre prime in classifica nei 9 gironi, al momento dell’annullamento del torneo di Serie D per il Covid 19, e le retrocessioni in Eccellenza delle ultime 4 squadre classificate nei 9 gironi. Chieste le promozioni in C di Bitonto, Campodarsego Grosseto, Lucchese Mantova, Matelica Palermo, Pro Sesto e Turris. Per le retrocessioni in Eccellenza nel girone H, l’unica squadra che retrocederebbe sarebbe il Nardò.Per il Bitonto primo in classifica nel girone H sarebbe ,in caso di accoglimento di questa proposta al Consiglio Federale, la prima storica promozione in C. In città a Bitonto, sono pronti i festeggiamenti con sciarpe e bandiere nero verdi ai balconi. Il sindaco Michele Abbaticchio, ha garantito che presto inizieranno i lavori per adeguare lo Stadio “Degli Ulivi”, alle normative previste dalla Lega Pro. Il Presidente della LND Cosimo Scibilia ha dichiarato:”Abbiamo agito con accortezza, e nel rispetto delle linee indicate dal Consiglio Federale per promozioni in C, e retrocessioni in Eccellenza.E’ stato fatto un lavoro scrupoloso, che è stato votato all’unanimità dal Consiglio Direttivo, guidato dal principio del merito sportivo, ottenuto sul campo. Ora attendiamo la risposta del Consiglio Federale alle nostre proposte”. Il prossimo Campionato Dilettanti potrebbe iniziare il 20 Settembre, ma dipende dal Covid 19.