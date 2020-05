Cioffi, esordio nella musica con 'Anima fragile': ''Noi giovani diamo colore al mondo, facciamoci valere''

Il giovane artista salentino Cioffi - all'anagrafe Andrea - fa il suo esordio nel panorama musicale italiano con il singolo(testo e musica sono scritti da lui), un brano che racconta lo specchio della nuova generazione: ''Con Anima fragile cerco di rivolgermi ai miei coetanei, ai giovani della mia generazioneClasse 1996, nato a Galatina, Cioffi vuole lanciare un messaggio di positività e coraggio per tutti quei ragazzi che come lui, inseguono i propri sogni con forza e determinazione.Rappresenta l’inizio di quello che spero possa essere un percorso che accompagni me ed altre persone per molto tempo e rappresenta anche il coronamento di un sogno che avevo da tempo, quello di poter rendere di più gente, degli uditori un qualcosa che ormai non è più mio ma un’ emozione e una storia da condividere.Credo che ogni ragazzo dentro di se nasconda un lato più fragile, ricco di emozioni da cui trarre forza. Quella forza che mi auguro possa essere la fiamma che aiuti ognuno di noi a lottare per il raggiungimento dei propri sogni.Con un occhio sognante e di speranza, che vorrei fosse poi l’auspicio e l’obbiettivo di ogni ragazzo della mia generazione, lottare per agguantare i propri obbiettivi. Sono convinto che ogni ragazzo, al di là dei futili giudizi della gente nasconda all’interno della propria anima ‘poesia’, ripartiamo da queste piccole sfumature. Siamo noi a dare colore al mondo, facciamoci valere.Un misto di emozioni. Un po’ mi spaventa, ma lotto nel presente affinché un domani possa guardarmi indietro senza avere rimorsi, voglio arrivare un domani a dirmi - cQuesto secondo me, è uno dei segreti della felicità.Sarà un filo conduttore trasparente iniziato con ‘Anima fragile’ che ci porterà avanti in un bel cammino. Cercherò di mettere a nudo tutto ciò che ho provato in questi anni mentre scrivevo e componevo, spero che chi avrà modo di ascoltarmi possa rispecchiarsi, emozionarsi e perché no ritrovare una parte di se in quello che ho vissuto e ho da comunicare.