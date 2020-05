Lega Pro: si è riunito il Consiglio Direttivo

Si è riunito ieri il Consiglio Direttivo della Lega Pro. Era presente il presidente della Figc Gabriele Gravina. Sono state decise delle proposte, che dovranno essere ratificate dal Consiglio Federale dell’8 Giugno. Richiesta di promozione in B, delle prime dei 3 gironi, il Monza, il Vicenza e la Reggina. Richiesta di retrocessione in D, delle ultime tre, il Gozzano, il Rimini e il Rieti, più la penultima, il Rende, e la terzultima, il Bisceglie, del Girone C, le quali hanno 9 punti di distacco dalla quartultima.Per la quarta promozione in B, si giocheranno i play off su base volontaria, mentre le altre due retrocessioni in D, saranno decise dai play out dei Gironi A e B. Si giocherà la finale della Coppa Italia di Lega Pro, tra la Juventus Under 23 e la Ternana. Secondo indiscrezioni, i play off potrebbero disputarsi il 26, o il 27 Giugno, o a Luglio, e i play out entro il 30 Giugno. Molto probabilmente, sarà il Consiglio Federale a decidere in modo definitivo.