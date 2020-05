Coronavirus, M5S: “Istituire un reddito di emergenza per operatori dello spettacolo viaggiante itinerante”

BARI - Un ‘reddito di emergenza’ per gli operatori dello “Spettacolo Viaggiante Itinerante”, tra le categorie più colpite dall’emergenza Covid-19 e l’istituzione di un fondo destinato alla concessione di stanziamenti a fondo perduto da utilizzare per garantire la sopravvivenza della categoria. È quanto chiedono i consiglieri del Movimento 5 Stelle, che hanno inviato una richiesta formale indirizzata al Presidente della Regione Pugliae all’assessore al bilancio“L’epidemia COVID-19 –ha colpito anche la Puglia in modo improvviso e drammatico con pesanti ripercussioni soprattutto dal punto di vista economico e sociale. Tra i lavoratori più colpiti spiccano quello che svolgono attività di Spettacolo Viaggiante Itinerante, che gestiscono attrazioni nei luna park itineranti, parchi tematici, sagre e feste patronali. Professionisti che rappresentano una risorsa importantissima dal punto di vista folkloristico soprattutto per le regioni del sud Italia. Riteniamo fondamentale in questo momento in cui non possono lavorare, prevedere per loro un ‘reddito di emergenza’ e l’istituzione di un fondo specifico destinato alla concessione di finanziamenti a fondo perduto, indispensabile anche per il pagamento dei debiti che questi operatori si sono inevitabilmente ritrovati a contrarre. Infine – concludono – la Regione Puglia potrebbe sottoporre all’attenzione del Governo nazionale l’adozione di ulteriori misure finalizzate a ridurre gli oneri economici ed amministrativi a carico delle attività di Spettacolo Viaggiante Itinerante nel momento sarà consentito nuovamente lo svolgimento degli spettacoli. Auspichiamo che queste richieste possano trovare un riscontro immediato. Bisogna fare qualcosa di concreto per questi lavoratori in difficoltà”.