Centri diurni, Galante (M5S): “Finalmente la Regione sblocca i buoni servizio''

“Dopo le nostre numerose sollecitazioni, finalmente la Giunta ha sbloccato i buoni servizio, consentendo che vadano a copertura dei progetti alternativi per l'assistenza a domicilio o a distanza per garantire la continuità assistenziale alle persone disabili, dopo la chiusura dei centri diurni dovuta all’emergenza Covid -19. Da mesi chiedevamo una maggior considerazione per le famiglie che si sentivano abbandonate e chiedevano forme di assistenza alternative, e per i lavoratori dei centri diurni che rischiavano di perdere il posto. Oggi finalmente la Regione ha trovato la copertura sociale per i buoni servizio, dando così maggiore serenità alle famiglie”. Lo dichiara il consigliere del M5S“Orachiediamo alla Regione di dare disposizioni chiare alle Asl per approvare i progetti presentati dagli enti gestori, fino ad oggi ancora fermi. È una battaglia che ci vede in prima linea dall’inizio di questa emergenza, dopo le tante segnalazioni arrivate sia da chi si è trovato da solo a dover prestare assistenza per 24 ore ad un parente disabile, che dai lavoratori che vedevano la più assoluta incertezza per il futuro. Questo nonostante le precise disposizioni contenute nel Cura Italia, a cui le Regioni dovevano adeguarsi. Adesso ci aspettiamo tempi rapidi per sbloccare i progetti e monitoreremo la situazione, perché riteniamo che famiglie e operatori abbiano bisogno di indicazioni rapide. Garantire l’assistenza alle persone più fragili, ancora di più in questa situazione, deve essere una priorità”.