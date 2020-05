Covid-19, Calcio: la Serie B vuole tornare in campo

Si è svolta ieri in video conferenza l’Assemblea della Lega Serie B. I club che partecipano a questo campionato, hanno deciso all’unanimità d voler riprendere gli allenamenti di gruppo 10 giorni dopo l’aggiornamento del protocollo sanitario da parte della Figc. Erano presenti in video conferenza il presidente della Lega Serie B, i presidenti delle società di Serie B, il dottordella Figc e l’avvocatodella Fifa.La Serie B tornerà in campo se ci saranno i fondi economici necessari, per sostenere i costi che serviranno all’applicazione del protocollo sanitario. Valuteremo per prima cosa però, la ripresa degli allenamenti di gruppo. Abbiamo istituito un coordinamento per fornire servizi alle società di B, su questa gravissima emergenza del Covid 19. Vogliamo collaborare con Figc e Governo per riprendere il Campionato di B”.