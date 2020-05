Covid: contributo dell’Ordine Costantiniano Charity per l’avvio dell’Epidemic Intelligence Center

BARI - L’Ordine Costantiniano Charity, Onlus dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio, considerato uno dei più antichi ordini cavallereschi, ha fatto una donazione di 15mila euro alla Asl di Bari per l’avvio dell’Epidemic Intelligence Center promosso dalla Regione Puglia.“La raccolta fondi che ho lanciato tramite l’Ordine Costantiniano Charity Onlus sulla piattaforma constantinianorder.charity ci ha consentito di diversificare nel tempo, seguendo l’evolversi della pandemia, le donazioni effettuate in varie regioni del centro e sud Italia alle varie strutture sanitarie ed ASL cercando con spirito di collaborazione di venire incontro alle loro richieste e priorità – spiega il Principe Carlo di Borbone, fondatore della Onlus, nata con la finalità di pubblica utilità e solidarietà sociale, ed in particolare di attività di beneficenza e assistenza ospedaliera, che aggiunge - “abbiamo aderito sin da subito con grande entusiasmo per contribuire all’avvio dell’innovativo progetto dell’Epidemic Intelligence Center promosso dalla Regione Puglia e dal Presidente Emiliano con l’ausilio del Prof. Pier Luigi Lopalco, che vedrà nascere nella ASL di Bari, la più grande d’Italia per territorio, il primo centro provinciale operativo di controllo per la sorveglianza epidomiologica covid-19”.“Ci auguriamo - conclude il Capo della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie – che il nuovo centro possa rappresentare una risposta importante per rafforzare le azioni necessarie a fronteggiare, con l’allentamento delle misure di restrizione domiciliare, la diffusione pandemica del Covid-19.“Desidero esprimerLe il mio sincero apprezzamento per la pregevole iniziativa da Lei promossa” - si legge in una nota di ringraziamento del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che aggiunge – “in questa situazione avversa e inaspettata che mette a dura prova il tessuto sociale ed economico, il sistema sanitario e tutti gli aspetti della nostra vita, la solidarietà e lo spirito di collaborazione e coesione sociale rappresentano una risposta importante per rafforzare le azioni necessarie a fronteggiare la drammatica condizione causata dalla diffusione pandemica del Covid-19 e per infondere speranza. Accolgo con profonda gratitudine, a nome di tutta la comunità pugliese, il generoso sostegno che sarà offerto alle aziende sanitarie locali di Bari e di Foggia da Lei individuate quali beneficiarie delle prossime donazioni”.