Covid-'19, 'Fotografi per Bari': 10mila euro donati al Comune grazie all’iniziativa dell’aps Cellule Creative

BARI - Questa mattina il sindaco Antonio Decaro ha ricevuto a Palazzo di Città Stefano Straziota, presidente di Cellule creative, l’associazione che lo scorso 6 aprile ha lanciato l’iniziativa solidale “Fotografi per Bari”, che mette in vendita gli scatti di fotografi affermati su una galleria online dedicata.In un mese, grazie agli acquisti online, sono stati raccolti 10.000 euro, accreditati direttamente sul conto corrente attivato dal Comune di Bari per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità da destinare alle persone in particolare difficoltà a causa dell'emergenza in corso.Oggi, in occasione dell’incontro, al quale hanno partecipato anche Micaela Paparella, ideatrice del progetto nonché consigliera delegata alle politiche di valorizzazione del patrimonio storico e artistico e Stefania Mola la creativa barese autrice dei collage digitali di famosi quadri del passato nei quali compare anche il sindaco Decaro - al sindaco sono stati consegnati un assegno simbolico di 10.000 euro e la stampa di una delle opere di Stefania Mola, quella che ritrae Decaro intento a disperdere assembramenti sullo sfondo de “Il Quarto stato” di Giuseppe Pellizza da Volpedo.“Ringrazio di cuore gli artefici di questa iniziativa - commenta Decaro - e i fotografi che hanno scelto di donare i propri scatti per aiutare la nostra città ad aiutare chi ne ha più bisogno. I baresi in questo frangente drammatico stanno dimostrando non solo di avere un cuore grande ma anche una grande inventiva, mettendo a disposizione della nostra comunità esperienze a talenti assolutamente diversificati. Il successo di Fotografi per Bari è anche la riprova del fatto che il mondo dell’arte e della cultura è parte integrante e vitale del nostro sistema sociale”.“Fotografi per Bari è una bellissima scommessa vinta grazie alla grande adesione dei fotografi che hanno voluto donare le proprie opere per un obiettivo solidale - osserva Paparella -, a riprova del fatto che l’arte è uno strumento formidabile capace di agire sul contesto non solo suggerendo visioni e suscitando emozioni ma anche anche offrendo speranza e sostegno a chi soffre. Insieme a Stefano stiamo seguendo da vicino l’evolversi del progetto, al quale di settimana in settimana si sono aggiunti altri fotografi - nomi noti e giovani promesse - condividendone l’impostazione egli obiettivi”.“Ringrazio tutti i fotografi, ora circa cinquanta, che hanno aderito alla nostra iniziativa di raccolta fondi al fianco di Bari Solidale - conclude Stefano Straziota -. Senza il loro contributo fondamentale non si sarebbe potuto realizzare questo progetto messo in piedi dalla nostra neo nata aps Cellule Creative. La nota positiva, passatemi il termine, è il “contagio positivo “che questi artisti della macchina fotografica si stanno trasmettendo, consentendoci di rinnovare la proposta nella galleria online con nuove foto e nuovi nomi, dando un motivo in più per spingere l’asticella delle donazioni ancora più in alto, nostro obbiettivo primario. Contiamo su di voi”.- Per aggiudicarsi le fotografie, tutte a tiratura illimitata e con stampa “fine art”, è necessario disporre una donazione minima di 50 euro per le riproduzioni in formato 20 x 30 o di 100 euro (per il formato 30 x 45) con consegna al termine dell’emergenza Coronavirus. Le donazioni sono disposte direttamente sul conto corrente attivato dal Comune di Bari per sostenere le persone più fragili durante l’emergenza Covid-19.Ad oggi i fotografi che hanno aderito all’iniziativa sono Nicola Amato, Nico Angiulli, Giorgio Baroni, Max Bennici, Francesco Carofiglio, Vincenzo Catalano, Gianni Cataldi, Berardo Celati, Yvonne Cernò, Angela Cioce, Nicola Cipriani, Alessandro Cirillo, Francesco Paolo Cosola, Paola Desiderato, Olga Diasparro, Marco De Giosa, Manuela De Leonardis, Matteo e Luca De Napoli, Stefano Di Marco, Alessandra Ferrazza, Luciana Galli, Carlo Garzia, Carlo Gavazzeni Ricordi, Beppe Gernone, Giovanni Giusto, Teresa Imbriani, Cosmo Laera, Massimo Lastrucci, Fabiano Lauciello, Gianni Leone, Isa Lorusso, Paolo Lorusso, Giacinto Magliocchi, Domingo Milella, Stefania Mola, Joseph Nemeth, Pietro Pasolini, Gianfranco Princigalli, Michele Roberto, Nicola Roberto, Paolo Santostasi; Sergio Scagliola, Ingrid Simon, Alberta Zallone e Gianni Zanni, Nicola Traetta, Daniela Brescia, Filomena Moschetta, Marco Minischetti, Paolo Lorusso.