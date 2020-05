Covid-19, nuoto: rinviati i Campionati mondiali in vasca corta

I Campionati Mondiali di nuoto in vasca corta sono stati rinviati per il Covid 19. Si dovevano disputare ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti a Dicembre 2020 su 25 metri. Lo ha deciso la Federazione Internazionale Nuoto, la Fina. Si svolgeranno dal 13 al 18 Dicembre 2021 ad Abu Dhabi.Il presidente della Fina Julio Maglione ha dichiarato:”Questa è la soluzione più adatta per tutti, nel 2021 l’evento si svolgerà e sarà fondamentale per lo sviluppo del nuoto negli Emirati Arabi Uniti”. Invece il 5 Giugno 2020 si svolgeranno sempre a Doha le elezioni per decidere il nuovo presidente e i nuovi dirigenti.