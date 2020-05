Spagna: la Liga riprenderà l'8 Giugno

In Spagna la Liga, il Campionato di calcio di Serie A, riprenderà l’8 Giugno dopo lo stop per il Covid 19. C’è l’ok del governo spagnolo. Il premier Pedro Sanchez ha dichiarato:” La Spagna ha fatto ciò che si doveva fare, il calcio ha enorme seguito tra la gente, e può riprendere”. Ha detto il presidente della Liga Javier Tebas:”Siamo molto contenti, è importante seguire le norme sanitarie”. Si giocherà tutti i giorni, probabili se sarà necessario, anche dei turni infrasettimanali.La stagione potrebbe terminare entro il 29 Luglio. Quasi sicuramente per evitare il caldo, si dovrebbe giocare in tre fasce orarie, le 18, le 20 e le 23. Sarà osservato un rigido protocollo sanitario, per tutelare la salute di calciatori, allenatori e giornalisti. Le partite si disputeranno a porte chiuse, senza spettatori, per evitare i possibili contagi del Coronavirus. Gli allenamenti individuali sono iniziati da due settimane. Sono ripresi da due giorni gli allenamenti di gruppo delle squadre.