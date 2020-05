Dl Rilancio, Pagano: "Stabilizzazione precari sanità, corretta un'ingiustizia"

ROMA - "Con il decreto "Rilancio" si ripara alla insensata differenziazione della normativa per le stabilizzazioni dei dipendenti della P.A. che fino a ieri penalizzava ingiustamente il personale medico, infermieristico e tecnico-professionale dell'SSN rispetto a tutti gli altri. Dopo tanti tentativi di emendamento, la mia proposta di parificare i termini per la maturazione dei tre anni di servizio tra personale sanitario e i dipendenti di tutte le altre amministrazioni pubbliche è stata finalmente condivisa dal governo. Una notizia importante per tanti professionisti precari cui non si poteva procedere all'assunzione a tempo indeterminato solo a causa di questa immotivata discriminazione."Lo dichiara, deputato PD e membro della Commissione Bilancio della Camera."Fino a ieri - spiega Pagano - un infermiere assunto a tempo determinato nel 2017 non poteva essere stabilizzato, a differenza di un qualsiasi altro dipendente pubblico precario assunto alla stessa data. La modifica introdotta con questo decreto permette anche al personale precario della sanità di maturare 3 anni di servizio, anche non continuativi, entro il 31 dicembre 2020 per essere assunti a tempo indeterminato, esattamente come per tutti gli altri. Oltre che rispecchiare il puro buonsenso, questa modifica risponde all'assoluta urgenza di rimediare alla strutturale carenza di personale nella sanità pubblica, cui troppo spesso si è sopperito con il precariato.""Sono molto soddisfatto per questa decisione e contento per i tantissimi professionisti della nostra sanità pubblica, che ora potranno vedere riconosciuti professionalità, esperienza e i tanti sacrifici fatti anche in condizioni di precarietà lavorativa. Dopo tante battaglie in Parlamento, è motivo di grande orgoglio aver ottenuto questo risultato. Il prossimo passo - conclude Pagano - sarà cambiare il paradigma nella gestione della formazione specialistica, aumentando le borse di specializzazione in modo strutturale."