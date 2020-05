Papa Francesco: "La pandemia arrivata come il diluvio"

CDV - Il Papa interviene ancora sulla pandemia. L'Alto Comitato per la Fratellanza Umana oggi ha indetto una giornata di preghiera e digiuno per chiedere a Dio misericordia e pietà in questo momento tragico della pandemia. Tutti siamo fratelli. Francesco d'Assisi diceva: 'tutti fratelli'. Per questo uomini e donne di ogni confessione religiosa oggi ci uniamo nella preghiera e nella penitenza per chiedere la grazia della guarigione da questa pandemia". Cosìnell'introduzione della messa aLa pandemia del coronavirus è arrivatamaha detto il Pontefice citando "la pandemia della fame" per la quale "nei primi quattro mesi di quest'anno sono morte 3 milioni e 700mila persone", al di là dell'emergenza sanitaria.. "Che Dio fermi queste tragedie", ha aggiunto Papa Francesco.