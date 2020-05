Esplosione nella notte nel Foggiano: bomba sotto auto

Un atto terroristico è avvenuto ai danni di un'imprenditrice foggiana. Nella notte la sua auto, in via Berlinguer di Carapelle, è stata fatta esplodere da un ordigno. Si tratta del secondo attacco incendiario subito, infatti lo scorso 29 aprile la cooperativa agricola del marito aveva subito un attacco incendiario a 4000 cassoni di plastica utilizzati per la raccolta dell'ortofrutta.Sul caso stanno indagando i carabinieri che, ascoltato il titolare dell'azienda, avrebbero escluso che l'attacco possa essere originato da estorsioni o questioni private.- “Oggi a Carapelle, la cooperativa agricola “Natura Daunia” è stata nuovamente colpita da un attentato. A distanza di pochi giorni da un evento malavitoso, che aveva distrutto 4mila cassoni di plastica, questa volta ad esser stata presa di mira è stata l’auto della moglie del titolare della cooperativa, sotto cui è stato piazzato un ordigno rudimentale.Una escalation di violenza inaccettabile. Chiedo a chi ha visto qualcosa di parlare per arrivare agli autori di queste intimidazioni. L’omertà è una delle prime cause della situazione che si vive in provincia e nel nostro territorio. Dobbiamo essere una comunità compatta contro la criminalità, affinché simili episodi non si ripetano. Uniti siamo più forti”. Così in una nota la consigliera del M5S