Ex Ilva, Pagano (Pd): "Dichiarazioni Timmermans aprono strada a futuro carbon free per Taranto"

ROMA - “Le parole del vicepresidente della Commissione UE, Frans Timmermans, sull’utilizzo delle risorse JTF su ex-Ilva legittimano finalmente un’idea che col Presidente Emiliano professiamo da anni tra la derisione generale. La decarbonizzazione è l’unica via per garantire un connubio sostenibile tra lavoro, diritto alla salute e rispetto dell’ambiente. Nessuno ha mai detto che si tratti di un processo a basso costo o che si possa fare in un batter d’occhio. Ma è l’unica soluzione che non scarica i suoi costi su una comunità già martoriata come quella tarantina.”Lo dichiara il deputato Pd, membro della Commissione Bilancio della Camera.“Spero che le dichiarazioni di Timmermans - spiega - siano di impulso a una svolta in tal senso, soprattutto ora che siamo in una fase cruciale per stabilire il destino degli stabilimenti siderurgici di Taranto. Lo Stato, insieme al supporto dell’Unione Europea, ha gli strumenti e la forza per poter avviare un’operazione del genere, anche in partnership con investitori privati e gli attuali affittuari degli impianti.”“Non si può restituire ciò che è stato tolto a Taranto, ma le istituzioni pubbliche hanno il dovere di fare di tutto per assicurarle un futuro lontano dal carbone e dagli errori del passato”, conclude Pagano.