Fase 2: il 13 maggio videoconferenza dei professori Carnevale, Loizzi e Ruotolo

BARI - Il Consiglio Direttivo della Associazione “Amici Campani”, condotto con non comune impegno dalla simpatica e dinamica signora Lina D’Alessandro in questo periodo di forzato riposo in casa, ha avviato un ciclo di videoconferenze che sin dal primo incontro ha ottenuto uno strepitoso successo, anche grazie al primo relatore, il professore Aldo Luisi che ha intrattenuto, con la sua consueta arguzia e acribia, per circa un’ora gli associati, e non solo, sulla figura dello scomparso scrittore Luis Sepulveda, colpito da Covid-19. A richiesta della maggioranza dei partecipanti entusiasti per l’esperienza della digital conference è stata stabilita una ulteriore videoconferenza che affronterà il tema “Libertà di movimenti e affetti a tutela della salute” ovviamente legato alla fase 2 della pandemia provocata dal Covid-19.L’incontro sarà introdotto e moderato dal professore Franco Carnevale, noto pediatra con lunga esperienza ospedaliera. Alla tavola rotonda in videoconferenza parteciperanno il chiarissimo professore Michele Loizzi, chirurgo toracico e pneumologo, già direttore della cattedra di Chirurgia toracica e trapianto polmonare, e il professore Giuseppe Ruotolo, urologo e cardioangiochirurgo. Entrambi i chirurghi che hanno lavorato per oltre 40 anni nel Policlinico di Bari hanno maturato larga esperienza anche nel campo delle patologie virali essendo stati coinvolti nel fronteggiare precedenti infezioni virali. La videoconferenza sul tema “Libertà di movimenti e affetti a tutela della salute” (mercoledì 13 Maggio 2020, ore 18,00) è aperta a tutti previo invio del personale indirizzo di posta elettronica all’indirizzo email del segretario della Associazione falconemichele66@gmail.com il quale invierà agli interessati il link necessario alla partecipazione in diretta.Dopo una breve disamina dei concetti etici che sono alla base dei comportamenti degli operatori sanitari, medici infermieri e tecnici, i relatori si affronteranno sui problemi legati ai comportamenti da tenere in questa seconda fase della pandemia, spiegati alla luce delle disposizioni delle autorità sanitarie e delle maggiori organizzazioni mondiali della sanità. Le relazioni termineranno con la proposta di un opportuno decalogo. A conclusione della virtuale Tavola Rotonda sarà data opportunità ai partecipanti di interloquire in diretta con i relatori.