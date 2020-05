Fase 2, Lombardia prima per negozi online: a Milano arriva la spesa contadina in un clic

MILANO - La Lombardia è la prima regione in Italia per numero di negozi online, con oltre 4mila imprese che vendono su Internet. È quanto afferma la Coldiretti Lombardia in base a un’analisi su dati Unioncamere, nell’annunciare che ora a Milano è possibile fare la spesa dal contadino in un clic, grazie al nuovo portale di e-commerce del mercato agricolo di Porta Romana, il farmers’ market promosso da Campagna Amica in via Friuli 10/a nel capoluogo lombardo.





“E’ un servizio nuovo – spiega Danilo Marino, responsabile del farmers’ market di Porta Romana – che abbiamo voluto lanciare in concomitanza con la Fase 2 per rispondere alle esigenze di spesa nate nel periodo del lockdown. In questi ultimi mesi infatti, sebbene il nostro mercato sia rimasto aperto nel rispetto delle regole anticontagio, molte persone ci hanno chiesto di ricevere la spesa a casa. Abbiamo quindi dato la possibilità di ordinare telefonicamente e farsi poi recapitare a domicilio i nostri pacchi contadini salva dispensa, con una selezione predefinita dei prodotti del nostro mercato. Adesso aggiungiamo un tassello in più perché, anche in questa nuova fase, c’è chi preferisce comunque ordinare e farsi recapitare la spesa a domicilio”.





“Collegandosi al sito spesaacasa.campagnamica.it – spiega Irene Facchetti, responsabile Campagna Amica di Coldiretti Lombardia – e selezionando la città di Milano, i consumatori verranno indirizzati sull’ecommerce del mercato di Porta Romana dove potranno acquistare e pagare online sia i pacchi contadini salva dispensa, sia i singoli prodotti delle varie aziende agricole presenti in via Friuli”. La consegna è garantita in tutto il comune di Milano tramite un servizio di corrieri in bici. È anche possibile – prosegue la Coldiretti Lombardia – fare la spesa online e ritirare direttamente al farmers' market.





Il mercato agricolo coperto di Porta Romana – continua la Coldiretti Lombardia – è regolarmente aperto tutte le settimane il mercoledì e il sabato dalle ore 8 alle 14 e il venerdì dalle ore 16 alle 21. Grazie alla presenza di una trentina di produttori agricoli, i consumatori possono comprare direttamente dal contadino eccellenze agroalimentari di ogni genere, cento per cento Made in Italy: dall’ortofrutta all’olio, dai formaggi al latte, dalla carne ai salumi, dal vino al pane, fino a riso, miele, confetture, prodotti da forno, cosmetica naturale, caviale e galletto allo spiedo. Fino a che durerà l’emergenza sanitaria – conclude la Coldiretti Lombardia - per evitare assembramenti, gli ingressi al mercato sono scaglionati dal personale di Campagna Amica che misura anche la temperatura corporea alle persone in entrata. I consumatori sono invitati a presentarsi muniti di guanti e mascherina.