Francesca D'Angeli torna con un nuovo singolo: ''La vita ci porta a cambiare e a fare delle scelte''

La giovane promessa della musica italiana ha un ricco background alle spalle: nel 2018 partecipa e vince il 1° posto nella categoria inediti al contest “Apulia Voice” e partecipa ad Area Sanremo Tour classificandosi nei 70 finalisti nazionali. Nel 2019 partecipa al Rising Voice Contest vincendo un master discografico con la MMLine Records e nello stesso anno partecipa al Festival Estivo di Piombino aggiudicandosi il 2° posto ed il premio radio 675.

Fidati di me è un brano potente ed intimo, parla di un cambiamento personale, una metamorfosi interiore. Questo pezzo è stato per me come mettere un punto nella mia vita, tirare le somme di quanto fatto sino ad ora, nel bene e nel male, e andare avanti. Mettersi a nudo davanti ad uno specchio e cercare sulla propria pelle le parole credo sia uno dei traguardi più importanti nella vita di ciascuno di noi e ancor di più per un’artista.La vita, con i suoi alti e bassi, molto spesso ci travolge come un fiume in piena lasciandoci andare alla deriva e subendo passivamente ciò che ci capita. Mettere un punto significa fermarsi, riprendere il controllo ed essere noi stessi gli artefici del nostro percorso. Tutto questo porta ad un cambiamento, ad una crescita e così è stato per me.Ho conosciuto Gianni TESTA, Direttore Artistico della Joseba, al Festival Estivo di Piombino al termine del quale mi ha proposto un incontro negli studi dell’etichetta e di lì è nata questa collaborazione con Joseba Publishing. Ringrazio davvero Gianni per questa grandissima opportunità che mi ha dato.Da piccola ascoltavo molto Laura Pausini, i suoi brani mi facevano sognare. Crescendo mi sono avvicinata ai testi di Elisa per poi iniziare ad ascoltare un po’ di tutto non solo brani italiani, ma anche stranieri, scoprendo la passione per la musica pop/rock, un toccasana per il mio cuore.Certo, ci stiamo lavorando! Ho approfittato di questo periodo di quarantena per dedicarmi alla scrittura e spero che si trasformino al più presto in canzoni. Sono certa che con il mio Team realizzeremo un progetto che emozionerà tutti e per prima me stessa.Il contatto con il pubblico, l’adrenalina del palco, quell’istante esatto che separa la fine dell’esibizione dall’applauso del pubblico credo siano gli ingredienti che tengono in vita un cantante e spero presto di poter ritornare su un palco perché lassù gli artisti compiono un rito magico insieme al pubblico, emozionano e si emozionano e tutto questo mi manca un sacco.