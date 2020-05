Franco Baresi festeggia 60 anni

FRANCESCO LOIACONO - L’ex calciatore Franco Baresi oggi festeggia 60 anni. Nella sua carriera ha giocato sempre nel Milan dove esordì nel 1978 a Verona in Serie A. Fu chiamato “Kaiser Franz” per paragonarlo per la sua forza, velocità e grande personalità e autorevolezza in campo al calciatore tedesco Franz Beckenbauer.





Ha vinto 6 scudetti, nel 1978/79, 1987/88 1991/92, 1992/93 1993/94 e 1995/96, 3 Champions League, nel 1989, 1990 e 1994, 2 Coppe Intercontinentali, nel 1989 e 1990, 3 Supercoppe Europee, nel 1989, 1990 e 1994, e 4 Supercoppe Italiane, nel 1988, 1992 1993 e 1994. Nel 1989 arrivò secondo nella classifica del Pallone d’Oro. Nel Milan giocò anche in Serie B nel 1980 e 1982. E’ stato un calciatore della Nazionale Italiana.



Nel Milan ha indossato la fascia di capitano. Si è ritirato nel 1997. La sua maglia, la numero 6, è stata ritirata dal Milan, nessun calciatore della squadra rossonera l’ha mai più indossata nella storia del Milan.