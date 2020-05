Immunoterapia passiva in Puglia

- La Puglia, per combattere il Coronavirus, in accordo con l'Azienda Ospedaliera - Università di Padova, si prepara alla sperimentazione dell'immunoterapia passiva con il plasma raccolto dai pazienti che sono guariti dal virus, in sinergia con l'Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata, che ha completato gli adeguamenti organizzativi e in poche settimana avrà un laboratorio in cui completare i test.Il governatore della Puglia, Michele Emiliano, commenta: "Saranno coinvolti nella sperimentazione tutti i reparti Covid pugliesi individuati dal piano ospedaliero dell'emergenza. La battaglia contro il Covid - spiega - passa così dalla difesa e dalla prevenzione, all'attacco, attraverso la ricerca. Sono pochissimi in Italia i laboratori per la determinazione del titolo di Anticorpi neutralizzanti: da un lato quindi ci stiamo attrezzando per avere a Foggia con l'Istituto zooprofilattico tutto il necessario e dall'altro facciamo rete con altre eccellenze italiane, si parte subito con la collaborazione con il Laboratorio di microbiologia dell'Azienda Ospedaliera e universitaria di Padova che ringrazio". "E ringrazio sin d'ora tutti i pugliesi guariti - conclude - che stanno dando il loro assenso alla donazione di plasma. Un piccolo gesto di enorme importanza per tutti".