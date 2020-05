La Basilica di Santa Rita, due giorni dedicati alle vittime del Coronavirus

CASCIA (PERUGIA) – Alle anime di tutti i defunti a causa del Coronavirus e al conforto delle loro famiglie addolorate, sono dedicate due iniziative virtuali, del Monastero Santa Rita di Cascia. Oggi, 2 maggio, sulla pagina Facebook del monastero “Santa Rita da Cascia Agostiniana” facebook.com/monasterosantarita la preghiera delle monache all’urna che custodisce il corpo di Santa Rita, con l'accensione simbolica delle candele, a ricordo delle anime dei defunti. Domani, domenica 3 maggio, alle ore 17.00, in diretta streaming sul canale You Tube “Santa Rita da Cascia Agostiniana” youtube.com/monasterosantarita la Santa Messa in suffragio dei defunti.“Ogni giorno, in questi difficili mesi – ricorda la Priora del Monastero Santa Rita, Suor Maria Rosa Bernardinis – coloro che sono morti a causa del Coronavirus, sono nei nostri cuori. Per loro ci rivolgiamo a Gesù, che è venuto tra noi proprio per sconfiggere la morte ed insieme a lui diffondiamo la speranza di un'altra vita, migliore, che ci attende. Ci sentiamo vicine alle loro famiglie, per le quali preghiamo ancor più intensamente, facendoci tramite delle intenzioni che portano nel cuore per i loro cari saliti al cielo. Chiediamo al Signore che possano trovare la pace per non aver potuto stringersi ai loro cari nel momento della morte e accompagnarli attraverso il rito funebre. Per questo, abbiamo voluto creare due iniziative volte a sostenere le famiglie nel dolore, da lontano, ma facendoci vicine nel cuore e nella preghiera. Nella nostra richiesta di intercessione a Santa Rita, a lei che ha superato ogni dolore con l'amore di Cristo nel cuore, quotidianamente portiamo anche tutti coloro che soffrono per il virus. Dobbiamo tutti farci famiglia di fronte alla sofferenza, perciò ci uniamo alla preghiera del Santo Padre per un'Europa unita e per proseguire come veri fratelli e sorelle”.- Il consueto videomessaggio di speranza delle monache, pubblicato ogni sabato sulla pagina Facebook del monastero, assume per oggi un valore differente. Il video, infatti, è interamente dedicato alle oltre 200 mila anime che sono state strappate alla vita dal Coronavirus, in Italia e nel mondo. Vite che anche le agostiniane di Cascia piangono. Per questo, hanno voluto stringersi a Santa Rita, recitando una preghiera per i defunti, all'interno dell'urna che custodisce il corpo della santa nella Basilica di Cascia. Al termine, ogni monaca ha posato vicino all'urna una candela. Tante piccole luci, accese per rappresentare, in modo simbolico, tutte le anime salite al cielo, che le monache hanno affidato alla pace e alla luce eterna di Dio, per intercessione di Santa Rita.- Domani, domenica 3 maggio, anche l'appuntamento con la Santa Messa celebrata alle ore 17.00 dai padri agostiniani, viene intitolato in suffragio di tutti i defunti del Coronavirus. Trasmessa in diretta streaming dalla Basilica di Santa Rita di Cascia sul canale You Tube del monastero, alla celebrazione possono unirsi virtualmente tutti coloro che vogliono pregare per le anime dei defunti, affinché siano accolte alla gloria del Regno dei Cieli, e per le loro famiglie.