Il design celebra la Giornata Internazionale della Luce

MILANO - Promossa dall’Unesco nel 2017 per sottolineare il ruolo centrale giocato dalla luce e dalle tecnologie luminose nella vita delle persone, la Giornata Internazionale della Luce tocca diversi ambiti spaziando dalla scienza alla tecnologia passando per cultura, educazione e sviluppo sostenibile.

L’importanza della luce nella vita di ogni individuo è indubbia e non solo la luce naturale, ma anche quella che si trova all’interno di case e uffici, dove si trascorre la maggior parte dell’esistenza umana. Le moderne tecnologie hanno dato un notevole contributo nella progettazione di soluzioni in grado di illuminare ogni tipologia di ambiente, sia residenziale che in ambito ufficio, e anche il design ha portato alla realizzazione di prodotti decorativi e professionali, sempre più protagonisti all'interno dei diversi spazi. Nell'ambito decorativo, spiccano le soluzioni illuminotecniche realizzate da brand come Blueside Emotional Design, Carl Hansen & Son, Stilnovo, Talenti.Blueside Emotional Design, con la collaborazione dell’architetto Sabrina Masala che l’ha disegnata, ha realizzato Medusa - Soffio di Luce, una lampada a batteria a intensità regolabile, che combina raffinatezza e unicità in un solo prodotto estremamente funzionale, ma al contempo semplice e classico. Una forma armoniosa fatta di contrapposizioni: la solida base in ceramica è contrapposta a una struttura che si eleva verso l’alto proprio come una medusa fluttuante. La trasparenza del vetro, simile a quella dell’animale marino, rivela al suo interno un’anima luminosa. Come in tutti i complementi di arredo di Blueside Emotional Design, anche Medusa è realizzata in vetro borosilicato - il vetro più pregiato al mondo - che vanta caratteristiche di resistenza allo schock termico, risultando anche privo di elementi contaminanti. Inoltre, proprio come tutti gli altri prodotti firmati Blueside Emotional Design,Medusa è realizzata artigianalmente dalle esperte mani dei soffiatori di vetro, emblema di un’eccellenza di lavorazione tutta italiana che si avvale anche dell’esperienza di Steroglass, leader nella lavorazione del vetro borosilicato per la realizzazione di strumentazioni in ambito scientifico, che garantisce a ogni prodotto una qualità di standard estremamente elevati.La nuova serie di lampade MO è la prima collaborazione di Carl Hansen & Son con il designer danese Mads Odgård. La serie si compone di forme semplici che vogliono rappresentare l'effetto confortante della luce sulle persone. In maniera discreta, queste lampade completano la collezione di mobili di Carl Hansen & Son e raccontano la storia del design danese.La serie è composta da una lampada da parete, una lampada da terra, una lampada da tavolo e un lampadario che hanno un indubbio fascino grazie al loro stile minimal e alla loro capacità di creare un’atmosfera piacevole anche individualmente.Il design è realizzato in acciaio laccato nero e bianco con le seguenti dimensioni per: lampada da parete: Ø 18 cm x H 45.5 cm, lampada da terra: Ø 18 cm x H 119 cm, lampada da tavolo: 18 cm x H 39 cm e lampadario: Ø 18 cm x H 45 cm.Alcune delle icone del brand di illuminazione che ha dominato la scena fin dal 1946, come Fante, Minitopo, Lampiatta, Buonanotte e Triedro si affiancano a prodotti estremamente innovativi, come Dresscode, Derby, Demì, Sparkling, dando vita a una nuova collezione di lampade adatte agli ambienti più moderni, dove la possibilità di mixare grandi classici a prodotti contemporanei diventa la chiave di lettura dei nuovi spazi sia abitativi che contract. Colore, qualità della luce, unicità ed estrema cura del dettaglio sono le linee guida in grado di essere espresse attraverso gli stessi prodotti.Il catalogo 2020 Talenti, brand di riferimento mondiale nel settore dell’outdoor, scommette sulle illuminazioni per creare ambienti eleganti e suggestivi. La lampada da terra Milo e la lanterna Cleo, entrambe disegnate da Marco Acerbis, propongono soluzioni pratiche e fresche. La prima ha una struttura in fili d’acciaio che si abbina con gli arredi da esterno della stessa collezione e che gioca sulle curve e tre differenti altezza. (Illuminazione a corrente con lampada a sfera con attacco E27). Le linee essenziali della lanterna Cleo tracciano un collegamento diretto con gli elementi voluminosi della collezione esprimendo un desiderio di fantasiosa mobilità. Tribal invece, realizzata da ps+a Palomba Serafini Associati, introduce una nuova chiave per interpretare in modo sempre più affascinante la percezione dello spazio. Caratterizzata da una forte ispirazione etnica, è in grado di suscitare al primo sguardo la sensazione di una vacanza in luoghi esotici. Forme eclettiche ed evocative di paesi lontani con lampade sia da terra che da sospensione che proiettano giochi di luce e ombre e intrecci per creare atmosfere suggestive in spazi aperti.Specificatamente dedicate al settore professionale, le soluzioni di LINEA LIGHT GROUP, azienda di Treviso tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, in risposta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità progettuale. Novità tecnologiche a fianco di soluzioni originali e innovative pensate per l’illuminazione indoor e outdoor di spazi residenziali, ma anche per la ristorazione, il retail, l’office e infine per il settore museale.Come InkSystem, il sistema modulare e dinamico per l’indoor che rivede il concetto di apparecchio luminoso. Non è una singola lampada declinata in più versioni, bensì più articoli straordinariamente versatili, accomunati dallo stesso concetto. Il cavo, elastico e sottile, in versione tesata ospita una stripLED dalle performance elevate. Lo stesso cavo funge da conduttore sul quale è possibile agganciare diversi dispositivi: profili luminosi con emissione diffusa oppure ad UGR<19 grazie ad apposite celle darklight, faretti orientabili e lampade a sospensione. La gamma prevede veri e propri percorsi a parete/soffitto, moduli-canale componibili con varie giunzioni e finali che ospitano il cavo conduttore e lo trasformano in un elegante segno grafico.Per l’illuminazione outdoor, Opti-Pole rivoluziona il concetto di bollard per ambienti pubblici già a partire dal nome, che include il vero segreto di questa famiglia: l'OptiLight Technology™, la tecnologia esclusiva di Linea Light Group che garantisce un'emissione molto morbida e allo stesso tempo particolarmente spinta ed avvolgente, unica nel suo genere e priva di abbagliamento.La sorgente è posta lateralmente all'interno del gruppo ottico: le microincisioni al laser che caratterizzano il diffusore in PMMA deviano il fascio luminoso, distribuendolo in modo armonico. La particolare emissione di Opti-Pole copre frontalmente e lateralmente l'area di calpestio, spingendosi fino a raggiungere parte della porzione retrostante il bollard. L'estetica minimale, gli ingombri ridotti (la testa è spessa appena 15 millimetri!) e le finiture pregiate completano i plus di questo bollard di altissimo livello.