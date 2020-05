Lotta al Covid: inizia la sperimentazione in Puglia

La Puglia inizia la sua sperimentazione per prelevare il plasma a coloro che sono guariti dal Covid-19. Questa soluzione è risultata idonea per combattere il virus, per questo il dott. Angelo Ostuni, direttore dell'Unità operativa di Medicina Trasfusionale del Policlinico di Bari, dove avvengono gli screening per analizzare la idoneità dei donatori, e del Centro Regionale Sangue, spera di raggiungere i 70-90 donatori di plasma per aiutare i pazienti nei nosocomi pugliesi.Soddisfazione espressa da Emiliano, che nel suo commento ha voluto ringraziare i donatori di plasma: "La Regione Puglia entra così nel vivo della sperimentazione della immunoterapia passiva con plasma raccolto da pazienti guariti da infezione Covid-19. Ringrazio tutti coloro che, sconfitto il virus, con generosità stanno effettuando le donazioni in modo da permettere ai nostri medici di offrire una speranza a chi è ancora malato e alla ricerca di fare passi in avanti verso una cura".