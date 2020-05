Calcio, Spagna: la Liga riprenderà il 12 giugno

La Liga, il Campionato di Serie A di calcio della Spagna, riprende il 12 Giugno dopo la sospensione per il Covid 19. Il presidente della Liga Tebas ha trovato l’accordo con la Federazione, e il Governo Spagnolo. Si giocherà tutti i giorni. Le partite per evitare il caldo, si disputeranno alle 18, alle 19,30 e alle 23. Il torneo terminerà il 29 Luglio. Gli allenamenti individuali sono iniziati da due settimane.Le sedute di allenamento di gruppo dovrebbero iniziare nei prossimi giorni. Le gare si disputeranno a porte chiuse, senza spettatori, per evitare i possibili contagi del Coronavirus. Le squadre dovranno osservare un rigido protocollo sanitario, per garantire la salute dei calciatori e dei tecnici dei vari club.