La Puglia protagonista di 'Velisti in azione'

Da un’idea del velaio Giorgio Scarpa, che sta convertendo la propria produzione in mascherine e “visiere” in plastica, è nato il progetto VELISTI IN AZIONE: un team di amici e colleghi, che spazia da nomi di punta nell’equipaggio di Luna Rossa Prada Pirelli a noti navigatori solitari, che mettono il loro tempo, la loro esperienza e la loro enorme passione a disposizione della Fondazione Francesca Rava.Questi sono gli ultimi giorni per partecipare all’asta online su CHARITY STARS, piattaforma specializzata nelle attività di raccolta fondi no profit, e provare ad aggiudicarsi una giornata in mare aperto con un vero e pluripremiato lupo di mare, tra aneddoti, consigli e panorami mozzafiato. Il velista di fama internazionale) che ha aderito con entusiasmo all’idea di Giorgio Scarpa èQuesti gli altri navigatori che hanno sposato il progetto:Un “doppio regalo”, che permette a chi lo acquista di vivere una giornata unica insieme a un velista riconosciuto in tutto il mondo, sapendo di aiutare la Fondazione Francesca Rava, destinataria dei fondi raccolti con l'asta, impegnata nel reperimento e donazione agli ospedali Covid in tutta Italia di attrezzature quali respiratori, ventilatori, ecografi e macchinari per le diagnosi, presidi di protezione per medici e infermieri (www.fondazionefrancescarava.org).“Quando Giorgio Scarpa mi ha raccontato la sua idea e dell’entusiasmo con cui velisti famosissimi hanno aderito e si sono messi a disposizione del progetto “Velisti in Azione” mi sono emozionata - ha commentato Manuela Ronchi, CEO della Factory di comunicazione ed eventi Action Agency - sono rimasta così colpita dal loro grande cuore che anche io, insieme al mio team di Action Agency, ho deciso di sposare il progetto e aiutarlo in questa sua prima fase di comunicazione. Siamo in un momento in cui costruiamo muri tra di noi e, per me, è un onore fare parte di un progetto come questo, che vuole invece costruire tanti ponti, tanti CHARITY BRIDGE”."Mia sorella Francesca, che dà il nome alla Fondazione, era una velista e conosceva tanti amici che insieme ad altri, sono ora al nostro fianco in questa terribile emergenza coronavirus - ha continuato Mariavittoria Rava, Presidente della Fondazione Francesca Rava - NPH Italia Onlus - Sono immensamente grata a tutti loro e a Action Agency per questa occasione di portare aiuto concreto come sempre la Fondazione fa in prima linea in tutte le emergenze. Invito tutti, anche chi non è velista, a partecipare all'asta, aggiudicandosi un'esperienza meravigliosa in compagnia di questi straordinari campioni, sostenendo la Fondazione Francesca Rava nell'impegno per salvare tante vite preziose".https://www.charitystars.com/foundation/fondazione-francesca-rava-n-p-h-italia-onlus