Mauro Tummolo torna con 'Certe promesse': ''Mi manca il mio pubblico, la musica è condivisione''

La copertina di CERTE PROMESSE il nuovo singolo di Mauro Tummolo





Torna nelle radio il cantautore italo-svizzero Mauro Tummolo con il nuovo singolo “Certe promesse”. La canzone porta la firma di Tummolo insieme ad Andrea Sandri (Bocelli, Groban tra i più importanti), da Annabella Leone, autrice e scrittrice della Rns di Roma e con la collaborazione di Luigi Patruno, compositore e produttore della Crescendo di Bari.Racconta in se per se tutte quelle parole sprecate e di tutti i momenti mancati, di tutti gli sbagli che facciamo nei confronti delle persone a cui vogliamo bene. Certe promesse in amore non servono se hanno realismo e pazienza (così recita il ritornello).Il brano è stato scritto con Andrea Sandri e con la grandissima Annabella Leone scrittrice della Rns di Roma. La mia band ha suonato gran parte della struttura presso la crescendo record di Bari di Luigi Patruno per poi confezionare la produzione con il mio producer Walter Babbini.Mi sono messo in casa come tutti a produrre musica e ho creato anche delle nuove collaborazioni con molti artisti. La condivisione della musica è sempre stata nei miei progetti perché la reputo importante per tanti ovvi motivi. Mentre il live si, ci manca molto. Credi che così è sia per me che credo per tutti, perché il contatto con il pubblico almeno per quel che mi riguarda è alla base di tutto. L'interazione con la gente per un artista è molto importante. L'augurio più bello che presto si possa sbloccare qualcosa.L'anno scorso sono stato concorrente al CESKO SLOVENSKO MA TALENT sulle reti televisive di JoyTv: una figata eccezionale. La produzione era sia ceca che slovacca e sin da subito sono stato ben voluto e coccolato da tutti. E' da qualche anno che grazie al mio agente Giuseppe Trento mi esibisco live nella Repubblica Slovacca. Non dimentico però anche dei live fatti in Svizzera come quello di qualche anno fa dove con la mia band e con ospiti i musicisti dei Modà suonammo dinnanzi a 300 persone in un bel club, soprattutto grazie alla mia ex agenzia.Premuroso, perché amo curare i dettagli miei e di chi collabora con me. Sono anche permaloso, perché è proprio parte di me a volte magari non accetto delle cose che mi vengono dette e vado un po' fuori di giri. Ma sono anche solare perchè amo la vita e tutte le su sfaccettature. Sono sempre pronto ad affrontare ogni giorno come se fosse un nuovo inizio di qualsiasi cosa, così non mi cullo su ciò che è stato fatto o detto ieri.Facendo una ricerca su Instagram coi miei registi Alfy Kaiba e Angelo De Luca abbiamo chiesto a un po' di persone a chi interessava farci un selfie video della canzone, ovviamente selezionando varie parti d'Italia per dimostrare che ovunque la situazione era di lockdown e così è stato. Abbiamo avuto molte candidature e di questo ne siam stati felici.Il risultato è un bel lavoro sviluppato in totale e piena quarantena.