Moda: Manila Grace riparte dalla sua italianità

Manila Grace nasce infatti in Italia, nel distretto manifatturiero di Carpi, così come italiano è il design e la quasi totalità della produzione. Ed è proprio da questa caratteristica che vuole ripartire, perché l’Italia è parte del suo dna, è il nucleo da dove tutto è nato e che gli ha permesso di espandersi a livello internazionale ma senza dimenticare mai le sue origini. La prima metà di quest’anno ci ha visti colpiti da una pandemia di cui nessuno aveva aspettative ed è stata fronteggiata con unione e forza, tipica del popolo italiano. In un contesto di ripresa e ripartenza, Manila Grace ripensa alle sue radici e guarda al suo futuro. Un marchio contemporaneo e femminile dallo stile eclettico e inedito, tenuto insieme dal sottile fil rouge dell’italianità che lo contraddistingue.Manila Grace nasce infatti in Italia, nel distretto manifatturiero di Carpi, così come italiano è il design e la quasi totalità della produzione. Ed è proprio da questa caratteristica che vuole ripartire, perché l’Italia è parte del suo dna, è il nucleo da dove tutto è nato e che gli ha permesso di espandersi a livello internazionale ma senza dimenticare mai le sue origini.

«Made in Italy è sinonimo di creatività, passione nel lavoro e cura del dettaglio ma anche di empatia, per questo abbiamo creato il claim MADE WITH ITALIAN LOVE che racchiude al suo interno tutto l’amore per il Belpaese, l’amore verso un simbolo come il tricolore che unisce un popolo così come l’amore per la sartorialità e per il vestire italiano.» ha dichiarato Elena Gandolfo – Direttore Marketing e Comunicazione Manila Grace.Manila Grace comunica il suo affetto nei confronti dell’Italia attraverso una nuova veste grafica che sarà lanciata sui social con post e stories che rappresentano il claim MADE WITH ITALIAN LOVE unito ad un abito a pois, elemento distintivo delle collezioni Manila Grace, tenuti insieme da un cuore e dal tricolore. L’attività sarà poi lanciata sul sito e sull’ecommerce del brand con una sezione dedicata. Tutti i capi made in Italy presenteranno una specifica tag così da differenziarsi dall’intera collezione ed essere maggiormente riconoscibili.La comunicazione, tramite vetrofanie e materiali pop avverrà anche nei negozi per mantenere quel contatto diretto e di prossimità che solo la fidelizzazione e il rapporto umano è in grado di dare. L’operazione proseguirà poi con la realizzazione di un video che racconterà il savoir faire con scene della produzione sartoriale e frame espressione d’Italia, di amore e di vita e il coinvolgimento di influencer italiane che mostreranno tramite i canali social la loro visione di Made in Italy.MADE WITH ITALIAN LOVE vuole essere un mantra perché ripartire si può ma per farlo dobbiamo essere tutti uniti e soprattutto ricordarci dei nostri valori.