Moda: shooting con la webcam per la campagna Motivi

Il messaggio “Look with the Heart” è il simbolo più potente di questo sentimento condiviso, di questo amore profondo per la vita e per tutto ciò che ci circonda, al di là della nostra lingua e nazionalità, perché solo guardando il mondo con gli occhi del cuore potremo ritrovarci e riconoscerci in un valore più alto, quello delle emozioni vere e autentiche.

Motivi lancia una nuova campagna digital che ripensa le dinamiche degli shooting di moda tradizionali. Un nuovo approccio allo storytelling che ha coinvolto cinque modelle in varie parti del mondo. Guidate da un fotografo e da un videodirector che interagivano in tempo reale, le modelle hanno posato per una serie di scatti realizzati in remoto su FaceTime e tramite webcam, direttamente dalle loro case di New York, Mosca, Messico City, Helsinki.Le talent sono state chiamate a creare in prima persona una t-shirt speciale con la scritta “Look with the Heart” per trasmettere i messaggi di amore, fiducia e positività da sempre nel cuore del Brand.Motivi ha così unito tra loro le persone in ogni angolo del mondo, tanto da trasformare la connessione virtuale in una dimensione sociale fondamentale, come un abbraccio reale, sconfinato e sincero che ci rende parte di un’unica grande community.