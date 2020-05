Oms: "Non è il momento per festeggiare"

ROMA - L'allentamento del lockdown in Europa non sia essere l'occasione "per festeggiare" la fine del coronavirus. A lanciare il monito il direttore regionale dell'Oms Hans Kluge in un'intervista al quotidiano britannico Daily Telegraph. "Giappone e Singapore hanno capito subito che questo non è il tempo per festeggiare ma per prepararsi", ha sostenuto Kluge mettendo in guardia su una possibile ripresa del virus."Sono molto preoccupato. In autunno potrebbe esserci una seconda ondata di Covid e un'altra di influenza stagionale". "Le persone pensano che il lockdown sia finito - ha evidenziato il direttore dell'Oms Europa - ma nulla è cambiato. Dobbiamo mettere in atto il pacchetto completo di misure".