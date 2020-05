Open D-Bari: online il bando per accedere agli incentivi per il commercio

BARI - È online da questa mattina sul portale Openbari.it il form per richiedere il contributo previsto dall’avviso Open D-Bari, dedicato alle attività commerciali di vicinato della città chiuse per decreto dallo scorso 12 marzo fino al 18 maggio.Dalle ore 9 alle ore 11, le domande andate a buon fine sono 821. Tantissimi sono gli accessi al sito registrati.Si ricorda che, per l'erogazione del contributo a fondo perduto, tutti i dati inseriti vengono controllati e verificati attraverso un sistema di matching con la banca dati della Camera di Commercio. Questa procedura è fondamentale per il corretto esito della domanda e l’accoglimento dell’istanza.L’inserimento di dati non corretti, ad esempio codici ATECO, numero Partita IVA errati, mq del locale errati, il sistema rallenta e non chiude la procedura.