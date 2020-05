Premier League, Serie A: le squadre vogliono riprendere gli allenamenti di gruppo

In Premier League, la Serie A di calcio dell’Inghilterra, i club dopo una riunione in video conferenza, hanno deciso all’unanimità di volere riprendere gli allenamenti di gruppo. Questo accadrà appena sarà possibile, probabilmente la prossima settimana, tenendo conto che i contagi per il Covid 19 sembrano in forte calo. I Club della Premier League in un comunicato, hanno dichiarato:”Le squadre presto torneranno ad allenarsi in gruppo, riducendo i contatti ravvicinati, a meno che non siano necessari. La priorità è la salute dei calciatori”.La Premier League è sospesa da Marzo, per l’emergenza Coronavirus. Le squadre di club più che puntano a vincere lo scudetto e a qualificarsi per Champions League e Europa League, vorrebbero riprendere a giocare in Inghilterra il 12 Giugno, quelle che sono in corsa per evitare le retrocessioni, preferirebbero tornare in campo il 19 Giugno.