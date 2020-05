Prova costume per le Vip

Voglia di mare per le vip nostrane che, in attesa di raggiungere le mete estive, hanno deciso di dare sfoggio del loro fisico da urlo postando su Instagram la loro 'prova' costume. Tra le prime è Sabrina Salerno, che sul divano indossa bikini mozzafiato, accompagnando le foto con il suo pensiero su questo periodo: "Non ho mai aspettato l’estate come quest’anno per ovvi motivi. Provo i costumi per illudermi che da domani si possa andare al mare e sorrido come se fossi già lì... ma...sono sempre a casa ...e la musica rimane l’unica cosa che mi porta dove voglio".Anche Belen ha deciso di immortalarsi in costume, riportando in auge la farfalla che incantò l'Italia durante il Festival di Sanremo. A fare una 'sfilata' di lingerie è Elisabetta Canalis, che su Instagram incanta i suoi followers con un completo rosa e pizzo nero, che trova l'approvazione anche di Roberta Gianrusso e Alessia Marcuzzi, oltre al costume leopardato.Tra le star internazionali, in questa sfilata di bikini, a postare le sue immagini c'è Madonna che, nonostante i suoi 61 anni, mostra con le sue trasparenze un lato B di 'tutto rispetto'. La star americana ha raccontato della sua esperienza col coronavirus, devolvendo 1,1 milioni di dollari per il vaccino, e del suo problema al ginocchio che l'ha costretta ad annullare il suo tour prima delle norme restrittive della quarantena: "Finalmente avrò il mio trattamento rigenerativo per la cartilagine mancante! Salterei su e giù se potessi, dopo 8 mesi di dolore! Auguratemi buona fortuna!".Attiva socialmente è anche Rihanna, che ha allietato i suoi 82,3 followers con il suo sguardo sensuale e la lingerie nera, donando insieme a J-Az 2 milioni di dollari alle città di New York e Los Angeles, mentre ha fatto recapitare alle Barbados un respiratore per il padre colpito dal Covid-19.