Tornano i temporali sulla Puglia

BARI - Torna il maltempo sulla Puglia. E' prevista la possibilita’ dal pomeriggio odierno, martedi’ 19 maggio 2020, e per le successive 24 – 36 ore di precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, dapprima su Emilia-Romagna e Marche, in estensione nella giornata di domani, mercoledi’ 20 maggio 2020, ad Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Lo rende noto la Protezione civile.Inoltre è prevista la possibilita’, dalle ore 08,00 di martedi’ 20 maggio, e per le successive 24 ore, di precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali della Puglia centro settentrionale, con quantitativi cumulati moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone della Puglia centro settentrionale.I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, frequente attivita’ elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Pertanto dalle ore 08,00 del 20 maggio e per le successive 24 ore e' prevista allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali localizzato su tutta la regione.