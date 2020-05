Ssc Bari prende distanze da mascherine

La Ssc Bari ha dichiarato che le mascherine protettive che attualmente si troverebbero in commercio non sono autorizzate dalla società calcistica. Per ribadirlo, i galletti hanno dichiarato in una nota: "Negli ultimi giorni, abbiamo appreso della distribuzione di mascherine filtranti riportanti il logo ufficiale della Ssc Bari. Si tratta di prodotti non ufficiali e non autorizzati la cui commercializzazione è un reato punibile anche penalmente. Tale precisazione è doverosa sia in considerazione dell’importante finalità del prodotto stesso che a tutela della qualità dei nostri prodotti ufficiali”.