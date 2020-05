Tennis: Fabio Fognini si opera alle caviglie

Fabio Fognini si opera alle caviglie.”Da quasi tre anni e mezzo, ho un problema alla caviglia sinistra. Tra varie sofferenze, l’ho gestito. Negli ultimi due anni anche la caviglia destra ha incominciato a farmi male e dopo due mesi di stop per il lockdown. in seguito al Covid 19, ho ripreso ad allenarmi sul campo. Speravo che i problemi si risolvessero col riposo ma purtroppo sono tornati. Dopo aver discusso con i miei assistenti, ho deciso di operarmi in artroscopia, e voglio tornare a giocare presto. E’ la cosa più giusta da fare, in questo momento di pausa dei tornei ATP. I tifosi mi aiuteranno a guarire”.I tempi di recupero dovrebbero andare dai quaranta ai sessanta giorni. Fognini potrebbe ritornare a giocare a tennis dopo il 3 Agosto. Fino a quella data i tornei ATP sono sospesi per l’emergenza Coronavirus. Fognini sarà certamente protagonista in positivo, dal 4 Agosto in poi, appena si sarà completamente ristabilito.