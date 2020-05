Bilancio di una iniziativa antivirus: 80 giorni del Juke-box di poesie a domicilio

BARI - Il “Juke-box di poesie a domicilio: vi offro una poesia. Poesia antivirus.” è iniziato il 12 marzo con la “serrata” per il coronavirus. Anche se non serviva a debellare il virus si proponeva di mitigarne e alcuni effetti collaterali, di rendere meno cupe le giornate e meno pesante la solitudine forzata. L'invito lanciato tramite facebook da Franco Minervini è stato: “Chiedetemi una poesia, mandatemi il testo o indicatemi il titolo, qui o con messaggio, e la reciterò apposta per voi inviandovi il file audio con un messaggio. Così resteremo a casa in modo attivo”. L’invito è stato raccolto da centinaia di persone e ha prodotto Gli 80 giorni del Juke-box di poesie a domicilio:Dal 12 marzo al 30 maggio, ogni giorno. Un giro del mondo in 80 giorni coi versi di poeti di ogni epoca e di ogni continente con la voce recitante di Franco Minervini.524 poesie proposte e inviate quotidianamente ai richiedenti tramite messenger o whatsapp dal 12 marzo al 30 maggio, per offrire un momento di serenità durante la quarantena generale.Altre 120 poesie recitate nelle dirette facebook.165 poeti presentati. Per alcuni le poesie sono state recitate nella lingua originale: francese, spagnolo, inglese. E nel dialetto: barese, napoletano, romanesco.21 giornate a tema: Le canzoni recitate – Il padre - I poeti pugliesi – I poeti baresi – I poeti africani - La speranza - L'amore da lontano – Le poesie degli ulivi – Poesie della Passione – Poesie della Pasqua - Il balcone – I versi della Resistenza – La Festa del Lavoro – San Nicola – La madre – Le maschere – Le parole – La vita – Il dubbio – Le poesie sulla poesia – L'estate.Le dirette facebook: Giornata mondiale della poesia – Il Dantedì – Versi della Passione – Pasquetta sul balcone – Festa della Liberazione – San Nicola – La Madre – Puglia, una poesia -Con il gruppo facebook “Juke-box di poesia a domicilio” è stata creata una comunità di persone che per ottanta giorni (con Facebook. Messenger, Whatsapp) hanno attraversato lungo questo percorso poetico le fasi critiche dell’emergenza coronavirus.E ora? E ora, Il juke-box è carico... Sarà sempre possibile gettonare una delle poesie che contiene. Cessate le proposte dei menu giornalieri, restano le oltre 600 poesie recitate, i video e, soprattutto, restano i legami che nel corso di tre mesi si sono stabiliti fra persone amanti della poesia e della bellezza.Il JUKE-BOX DI POESIE A DOMICILIO è una iniziativa realizzata dalla compagnia teatrale Tavole Magiche. Selezione testi e voce recitante Franco Minervini.