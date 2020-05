Bayern Monaco: la società taglia gli stipendi ai calciatori del 20%

Dalla Germania, i calciatori del Bayern Monaco hanno accettato di tagliarsi del 20% gli stipendi fino alla fine di questa stagione, per il Covid 19. Inizialmente i tagli dovevano essere effettuati solo a Marzo e Aprile, per aiutare la società bavarese per i mancati incassi dei match non giocati in quei due mesi, per l’emergenza Coronavirus. Ma nonostante la Bundesliga è ripresa dal 16 Maggio, i calciatori hanno trovato l’intesa con la società, decidendo di continuare a tagliarsi gli stipendi fino al termine di questo torneo.L’iniziativa è stata molto apprezzata dai dirigenti del Bayern Monaco, in un momento di crisi economica, in seguito al Coronavirus. La squadra tedesca, è certamente favorita per vincere il titolo, soprattutto dopo il successo 1-0 in trasferta contro il Borussia Dortmund, nella ventottesima giornata. Le partite si giocano in Germania a porte chiuse, per evitare i possibili contagi del Covid 19.