Trema ancora il Foggiano, bomba esplode in negozio

SAN SEVERO - Torna la paura nel Foggiano. Una bomba è stata fatta esplodere la scorsa notte davanti alla saracinesca dell'attività commerciale "Eurotermica" di via Belmonte a San Severo. La deflagrazione ha divelto la serranda e ha danneggiato parte degli arredi interni. Danni anche ad un'autovettura parcheggiata nelle immediate vicinanze.Al via le indagini della Polizia, che sta verificando la presenza di telecamere per la videosorveglianza della zona. Il titolare sarà ascoltato nelle prossime ore dagli investigatori, ma avrebbe escluso di aver ricevuto minacce o richieste estorsive.