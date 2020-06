2 giugno: Emiliano alla cerimonia al Sacrario militare

BARI - Martedì 02 Giugno 2020 alle ore 10.00, in occasione del 74° Anniversario della repubblica Italiana, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano parteciperà alla cerimonia di deposizione della corona d’alloro in Onore dei Caduti, presso il Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare di Bari.“Il 2 Giugno del 1946 - dichiara il presidente Emiliano - iniziò per gli italiani un cammino nuovo, lungo e travagliato, ma anche fecondo nella ricostruzione di un Paese che usciva dalla guerra. Alla scelta della Repubblica seguì l'elezione, per la prima volta col voto delle donne, dell'Assemblea Costituente, e poi l'approvazione della nostra Costituzione, autentica Carta dei valori e dei principi in cui riconoscersi.Festeggiare il 2 Giugno, quindi, vuol dire, fare memoria di ciò che accadde, vuol dire continuare ad avere fiducia nel domani, vuol dire consolidare le basi e le motivazioni del nostro agire quotidiano individuale e collettivo.Celebrare la nascita dello stato repubblicano, dopo il 25 aprile giornata della Liberazione ed il 1° maggio festa del Lavoro, vale a riaffermare il significato profondo della nostra storia.Vuol dire far coincidere la nostra identità nell'idea stessa di una Repubblica nata dal ripudio del totalitarismo e della guerra e tesa ai valori della pace, della solidarietà e del pieno sviluppo dei diritti di libertà delle donne e degli uomini”.