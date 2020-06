I contratti dei calciatori in scadenza il 30 giugno prorogati fino al 31 agosto

La Figc, Federazione Italiana Gioco Calcio, e l’AIC, l’Associazione Italiana Calciatori, hanno raggiunto l’accordo sui contratti dei calciatori che scadono il 30 Giugno. I contratti saranno prorogati fino al 31 Agosto, per consentire ai calciatori di continuare a giocare in Serie A nel campionato che riprende il 20 Giugno, con i recuperi della sesta giornata di ritorno.L’accordo riguarda anche i contratti dei calciatori di Serie B e Lega Pro, che scadono il 30 Giugno, che permetterà a questi calciatori di continuare a giocare in B dal 20 Giugno, quando riprenderà questo torneo, e di continuare a giocare in Lega Pro nei play off su base volontaria, quando saranno stabilite le date degli spareggi per la quarta promozione dalla Lega Pro in B.Saranno prorogati fino al 31 Agosto anche i contratti dei calciatori in prestito che scadono il 30 Giugno. Questo accordo consentirà a tutte le squadre di poter riprendere e concludere, con la rosa dei calciatori al completo, i Campionati di A, B e Lega Pro.