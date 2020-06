Alex Normanno in radio con il nuovo singolo Peter Pan

Torna in radio il cantautore Alex Normanno con il nuovo singolo 'Peter Pan', composta da Alex Normanno, Christian Bendotti e Marika Di Costanzo e prodotta all’Harlem Sound Studio di Christian Bendotti.Peter Pan è un brano pieno di spensieratezza e allegria, che riporta ad amori estivi, vissuti con leggerezza, puro divertimento e con la speranza di potersi staccare dalla realtà per vivere momenti magici, in un mondo dove non bisogna pensare a quello che succederà.Un testo che da priorità all’amore e ad un fenomeno che arriva all’improvviso, puntando alle emozioni. Anche questa volta Alex Normanno punta a sonorità nuove, ritmate e incalzanti per l’estate 2020.