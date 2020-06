La fuoriuscita da una cisterna di circa 20 mila tonnellate di combustibile diesel e di lubrificanti nel fiume Ambarnaya in Siberia ha costretto il presidente Putin a dichiarare lo stato di emergenza. L'azienda responsabile del disastro ambientale è la Norilsk Nickel, di cui Putin ha provveduto a strigliare i vertici per il tardato allarme e per non "prendere rapidamente delle iniziative per recuperare i prodotti petroliferi che inquinano l’ambiente".