Ostuni, attentato all’ex sindaco Tanzarella. M5S: “Episodi di una violenza inaccettabile”

OSTUNI (BR) - Terzo attentato ai danni dell'ex sindaco di Ostuni,. E’ accaduto nella Città Bianca nella tarda mattina di ieri, intorno alle 12.30, quando ignoti hanno dato fuoco all’autovettura del noto professionista, parcheggiata a due passi dal suo studio legale. “Esprimo la mia vicinanza all’avvocato Domenico Tanzarella, ex sindaco di Ostuni e attuale consigliere comunale, dopo il vile attentato subito ieri, il terzo in appena sette mesi. Episodi di una violenza inaccettabile. Tanzarella deve sapere che non è solo: l’intera comunità è con lui. Chiedo a chi ha visto qualcosa di dare il suo contributo per risalire agli autori di queste intimidazioni. Bisogna essere compatti contro la criminalità: simili episodi non devono mai più ripetersi”. Così in una nota il consigliere del M5S